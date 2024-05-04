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World Aquatics назначила комиссию из пяти человек для рассмотрения дела китайских пловцов

Об этом сообщил журналист газеты The Times Мэтт Лоутон. 23 китайских пловца сдали положительные допинг-пробы на триметазидин на внутренних соревнованиях в начале 2021 года, но не были наказаны.

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