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Царьград

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Дональд Трамп устанавливает английский официальным языком США

Дональд Трамп устанавливает английский официальным языком США

Президент США Дональд Трамп подписал указ, официально признающий английский язык государственным. Это решение направлено на укрепление единства и общей культуры среди американских граждан, отмечается в документе Белого дома.

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