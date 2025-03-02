Дональд Трамп устанавливает английский официальным языком США

Президент США Дональд Трамп подписал указ, официально признающий английский язык государственным. Это решение направлено на укрепление единства и общей культуры среди американских граждан, отмечается в документе Белого дома.
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