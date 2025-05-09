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Китай

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Си Цзиньпин и В. Путин подписали совместное заявление РФ и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху

Москва, 8 мая /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин в четверг подписали совместное заявление РФ и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху.

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