Си Цзиньпин и В. Путин подписали совместное заявление РФ и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху

Москва, 8 мая /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин в четверг подписали совместное заявление РФ и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху.