Евросоюз хочет установить предел цен на российскую нефть на фоне частичной мобилизации

Европейские страны хотят в течение нескольких недель договориться об установлении потолка цен на российскую нефть после того, как в России была объявлена частичная мобилизация, передает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
Европейские страны хотят в течение нескольких недель договориться об установлении потолка цен на российскую нефть после того, как в России была объявлена частичная мобилизация, передает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
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