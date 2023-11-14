ЛИЯ АХЕДЖАКОВА НАГОВОРИЛА НА СТАТЬЮ, НО ЕЁ НЕ НАКАЖУТ: О ЗАКУЛИСНОМ РАЗГОВОРЕ РАССКАЗАЛ БОРОДИН

Елена Хараничева

Ну, тогда и остальные не "иноагенты"! Ведь они не в России "Слава Украине", говорили, и не в России о СВО плохое говорили! Какая-то ерунда получается! Закон должен работать, где бы русский человек ни говорил гадости про свою Родину! А у неё давно крышу снесло и льется из нее всякое...