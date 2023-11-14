Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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ЛИЯ АХЕДЖАКОВА НАГОВОРИЛА НА СТАТЬЮ, НО ЕЁ НЕ НАКАЖУТ: О ЗАКУЛИСНОМ РАЗГОВОРЕ РАССКАЗАЛ БОРОДИН

ЛИЯ АХЕДЖАКОВА НАГОВОРИЛА НА СТАТЬЮ, НО ЕЁ НЕ НАКАЖУТ: О ЗАКУЛИСНОМ РАЗГОВОРЕ РАССКАЗАЛ БОРОДИН

Хабенский считает сегодняшнюю эпоху самой честной и определённой, поскольку больше нельзя "проскочить между струйками".

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Комментарии
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Елена Хараничева
Ну, тогда и остальные не &quot;иноагенты&quot;! Ведь они не в России &quot;Слава Украине&quot;, говорили, и не в России о СВО плохое говорили! Какая-то ерунда получается! Закон должен работать, где бы русский человек ни говорил гадости про свою Родину! А у неё давно крышу снесло и льется из нее всякое...
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