Хабенский считает сегодняшнюю эпоху самой честной и определённой, поскольку больше нельзя "проскочить между струйками".
ЛИЯ АХЕДЖАКОВА НАГОВОРИЛА НА СТАТЬЮ, НО ЕЁ НЕ НАКАЖУТ: О ЗАКУЛИСНОМ РАЗГОВОРЕ РАССКАЗАЛ БОРОДИН
Комментарии
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Елена Хараничева
Ну, тогда и остальные не "иноагенты"! Ведь они не в России "Слава Украине", говорили, и не в России о СВО плохое говорили! Какая-то ерунда получается! Закон должен работать, где бы русский человек ни говорил гадости про свою Родину! А у неё давно крышу снесло и льется из нее всякое...
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6 час.
ЛЮДМИЛА Пулина
Не понимаю, почему нельзя наконец заткнуть эту старую кошёлку ??? Чтоб неповадно было другим длинноязычным !!!!!
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3 час.
YYYYYYY XXXXXXX
Посредственная жаба...
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1 час.
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