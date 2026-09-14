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Правительство РФ ограничило экспорт серной кислоты до 2026 года

Правительство РФ ограничило экспорт серной кислоты до 2026 года

Экспорт серной кислоты разрешат только по правительственным решениям и в рамках международных соглашений до конца 2026 года.

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