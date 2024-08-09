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Закон и Порядок

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В России появится новый миграционный режим высылки иностранцев

В России появится новый миграционный режим высылки иностранцев

© Кирилл Кухмарь/ ТАСС Речь идет об иностранных гражданах или лицах без гражданства, незаконно находящихся в стране или нарушивших закон МОСКВА, 8 августа.

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