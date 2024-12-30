Модный маникюр 2025: прогнозы от мастера Дженнифер Лопес и Селены Гомес Юлия ПономареваВ преддверии Нового года мир бьюти-индустрии с нетерпением ждет новых тенденций в маникюре, и один из самых известных нейл-экспертов Том Бачик готов поделиться своими прогнозами на 2025 год.
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