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Модный маникюр 2025: прогнозы от мастера Дженнифер Лопес и Селены Гомес

Модный маникюр 2025: прогнозы от мастера Дженнифер Лопес и Селены Гомес

Модный маникюр 2025: прогнозы от мастера Дженнифер Лопес и Селены Гомес Юлия ПономареваВ преддверии Нового года мир бьюти-индустрии с нетерпением ждет новых тенденций в маникюре, и один из самых известных нейл-экспертов Том Бачик готов поделиться своими прогнозами на 2025 год.

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