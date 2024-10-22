Пострадавшую после взрыва газа пятиэтажку в Кирсанове отремонтируют

На совещании в правительстве Тамбовской области обсудили ситуацию в городе Кирсанове, где в минувшую субботу, 19 октября, в пятиэтажном доме произошел взрыв, предположительно из-за утечки газа, за которым последовал пожар и частичное обрушение.