Кожевников о запрете на критику судей в КХЛ: «Он позорит наш хоккей. Тренеры всего боятся, выступают словно крепостные. Лига отвязалась от ИИХФ, можно убирать диктатуру»

– Главный арбитр КХЛ накануне в прессе заметил, что если отменить действующий в лиге запрет на критику судейства, то хоккей перестанут обсуждать.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Синнер о слезах Джоковича после победы на Олимпиаде: «Было приятно видеть, как много это для него значит. И реакцию Карлоса тоже»
- Медведев о Луневе: «Сейчас мало тех, кто проводит всю карьеру в одном клубе. Посмотрим, как будет играть за «Динамо». Тем более если выйдет на поле в субботу»
- Нидерланды одержали победу в олимпийском баскетбольном турнире 3х3
Свежие комментарии