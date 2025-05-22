Росавиация ввела временные ограничения в аэропортах «Внуково» и «Жуковский»

Это необходимо для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах московского региона «Внуково» и «Жуковский», рассказал пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.
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