Росавиация ввела временные ограничения в аэропортах «Внуково» и «Жуковский»

Это необходимо для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах московского региона «Внуково» и «Жуковский», рассказал пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.