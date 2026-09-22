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Стубб назвал джекпотом вероятную встречу Путина и Зеленского на саммите G20

Стубб назвал джекпотом вероятную встречу Путина и Зеленского на саммите G20

Финский президент Александр Стубб не исключил проведения встречи российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского на полях саммита «Большой двадцатки» (G20) в Майами.

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