Сегодня ровно год как с нами нет Мордвинцева Николая Даниловича. Все кто знал, помяните добрым словом.
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Сегодня ровно год как с нами нет Мордвинцева Николая Даниловича. Все кто знал, помяните добрым словом.