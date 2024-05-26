Интересная жизнь с Vera Star Сразу два масштабных события произошло в Армении, которые ставят под вопрос дальнейшее существование страны в прежнем виде.
Прямо сейчас решается судьба Пашиняна. Отзыв посла из Армении это лишь только начало большой игры Кремля
Комментарии
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petuhova_iv Петухова
В тюрьму его и выбрать другого...
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16 час.
ГАЛИНА Анатольевна
Армения без России НОЛЬ.....
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15 час.
Александр Веревкин
Если честно, я не питаю большой любви ни к Армении, ни, тем более, к азербайджану. Основная масса - торгаши, с гипертрофированной самооценкой и на 3/4 проживающие на территории РФ! Не в Армении!!! Сколько раз матушка Россия спасала, помогала и выхаживала Армению! И что?.. предательство за предательством. Недаром армян прозвали "запасными евреями". И не потому ли армяне снискали к себе такое отношение? Сначала наведите порядок в своем дому сами, хватит на чужой крови зарабатывать себе свободу. Впрочем, армянам глубоко плевать на их Армению, их и в России неплохо кормят.
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15 час.
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