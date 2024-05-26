Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Прямо сейчас решается судьба Пашиняна. Отзыв посла из Армении это лишь только начало большой игры Кремля

Прямо сейчас решается судьба Пашиняна. Отзыв посла из Армении это лишь только начало большой игры Кремля

Интересная жизнь с Vera Star Сразу два масштабных события произошло в Армении, которые ставят под вопрос дальнейшее существование страны в прежнем виде.

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Комментарии
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petuhova_iv Петухова
В тюрьму его и выбрать другого...
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16 час.
ГАЛИНА Анатольевна
Армения без России НОЛЬ.....
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15 час.
Александр Веревкин
Если честно, я не питаю большой любви ни к Армении, ни, тем более, к азербайджану. Основная масса - торгаши, с гипертрофированной самооценкой и на 3/4 проживающие на территории РФ! Не в Армении!!! Сколько раз матушка Россия спасала, помогала и выхаживала Армению! И что?.. предательство за предательством. Недаром армян прозвали &quot;запасными евреями&quot;. И не потому ли армяне снискали к себе такое отношение? Сначала наведите порядок в своем дому сами, хватит на чужой крови зарабатывать себе свободу. Впрочем, армянам глубоко плевать на их Армению, их и в России неплохо кормят.
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15 час.

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