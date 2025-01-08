Латвия готовит поставку Украине 1000 дронов различного назначения

20 миллионов евро выделит Латвия на закупку беспилотников для Украины в 2025 году, заявил глава Минобороны страны.
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