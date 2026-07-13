Межклеточные пакеты сообщений стали основой лекарств нового поколения

Почтовая система организма Клетки не существуют в изоляции. Они постоянно обмениваются информацией — и делают это в том числе через крошечные «пакеты», называемые внеклеточными везикулами (ВВ), или экзосомами.
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