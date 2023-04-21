Опалубка — временная конструктивная система для создания требуемой формы монолитным бетонным или железобетонным конструкциям.
Опалубка
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Опалубка — временная конструктивная система для создания требуемой формы монолитным бетонным или железобетонным конструкциям.