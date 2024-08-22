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Картина дня. Финансы

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ВСУ несут большие потери в Курской области

ВСУ несут большие потери в Курской области

Британский политолог Александр Меркурис заявил в своем блоге на YouTube, что подразделения Вооружённых сил киевского режима теряют крайне много пехоты и техники в попытках провести атакующие манёвры в курском приграничье, передает РИА Новости.

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