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Памятник советскому маршалу Ивану Коневу открыли в Словакии

Памятник советскому маршалу Ивану Коневу открыли в Словакии

Коньков Александр/ТАСС В Словакии установили новый памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу. Об этом 3 октября сообщает местное агентство TASR.

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