Правовой ликбез для горожан

Хранение, применение в быту, употребление наркотических средств без назначения врача. Какую ответственность влекут за собой различные правонарушения, связанные с употреблением наркотиков, алкогольной и табачной продукции рассказали коллективу АО "Салехардэнерго" представители ОМВД России по городу Салехарду и окружного психоневрологического диспансера.
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