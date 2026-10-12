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Четыре проекта калийной компании из Прикамья стали победителями кинофестиваля MineMovie

Четыре проекта калийной компании из Прикамья стали победителями кинофестиваля MineMovie

МОСКВА, 12 октября, ФедералПресс. В Москве подвели итоги Международного фестиваля документальных фильмов о горнодобывающей отрасли MineMovie-2026.

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