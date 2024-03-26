Театр «Мистерия» в Рижском проезде присоединится к культурной акции

Дом культуры «Содружество» (Рижский пр., 9) 28 марта в 19.00 приглашает в театральную гостиную любительского театра «Мистерия», который 11 лет назад создали в этом доме культуры сёстры Волковы: Ольга — актриса театра Ермоловой и Кристина — независимый режиссёр.
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