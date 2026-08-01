Хорошая память после 80 лет не связана с генетической защитой от Альцгеймера

Хорошая память в преклонном возрасте не объясняется исключительно удачной наследственностью. Это выяснили исследователи Чикагского университета и Института трансляционной геномики, изучив генетические особенности так называемых суперэйджеров — людей старше 80 лет, чьи когнитивные способности сопоставимы с уровнем пятидесятилетних.
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