Хорошая память после 80 лет не связана с генетической защитой от Альцгеймера

Хорошая память в преклонном возрасте не объясняется исключительно удачной наследственностью. Это выяснили исследователи Чикагского университета и Института трансляционной геномики, изучив генетические особенности так называемых суперэйджеров — людей старше 80 лет, чьи когнитивные способности сопоставимы с уровнем пятидесятилетних.