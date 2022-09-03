Обзор нового Opel Astra!

#carwow #opel #vauxhall Понравилось видео? Подписывайтесь на @carwow Русская версия и включайте уведомления, чтобы не пропускать новые выпуски! Представляем новую Astra! Мэт заполучил новую модель семейного хэтчбека от Vauxhall/Opel, и он собирается проверить, как он на фоне конкурентов в своём классе, например, Peugeot 308! Во-первых, выглядит он вполне достойно! У новой Astra полностью переделаны дизайн бампера и решётки, добавлена симпатичная выштамповка в капоте для пущей спортивности.