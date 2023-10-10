В НХЛ запретили демонстрацию символики ЛГБТ

Национальная хоккейная лига (НХЛ) запретила надевать радужные ленты и майки ЛГБТ хоккеистам во время игр и тренировок, установив свою политику – «лёд не для разговоров о геях», о чем разослало рекомендации всем 32 командам лиги, – сообщает во вторник, 10 октября, издание Outsports.
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