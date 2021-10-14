Оставила восьмилетнюю дочь мужа без присмотра в квартире: «Следить за его ребенком я не обязана!»

Моя семья. Счастлив тот, кто счастлив у себя дома!Дети и семьяОставила восьмилетнюю дочь мужа без присмотра в квартире: «Следить за его ребенком я не обязана!»— …А самое главное, муж искренне не может понять: «а что такого?» — рассказывает тридцатидвухлетняя Фаина.Вернуться к статье155НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьTania ЕременкоДве бессердечные бабы. Одна избавляется от дочери, другой она не нужна. Муж - дебил и лодырь. Что тут скажешь...PpatentlilВ точку! Бедная девочка с тремя дураками в наследстве.jolanta poplawskajaА при чём здесь Фаина? Бывшая жена отдавала ребёнка папе, а не ей. К тому же ребёнок был болен. Если папа берёт ребёнка, то должен с ней общаться, а не учитывать неизвестно куда.LLuidmilaМеньше всех в ситуации виновата Фаина. У мужа явно был "хитрый план" - стерпится, слюбится. Дочка привыкнет, жена привыкнет и будет воспитывать его дочь, а он сам будет крутым папашей. но так не делается. Хотел, чтобы дочь переехала к нему, нужно открыто договариваться на берегу.Дима ЯринА потом появляются сообщения от брошенных женщин и девушек с детьми, что разведенки с прицепом никому не нужны. Как Вам не нужны дети от другого брака Вашего мужчины, так и вы не нужны мужчинам с детьми. Как говорится клин клином вышибают!LLuidmilaВ первую очередь ребёнок в данном конкретном случае не нужен папе. Ни воспитывать, ни заниматься с собственным ребёнком папа не собирается. Тут мудло решило жену прогнуть, не получилось. Теперь если не совсем дурак, пусть договаривается. А нет, так у мамы квартира есть, алименты будут, вторая жена проживёт.МарияА почему сам отец не занимается своим ребенком, а спихнул его на жену? Это называется хорошо устроился.МТМарина ТомашевскаяВо всём виноват папаня, слишком хитрож-й оказался. Бедный ребёнок, никому не нужен, ни родителям, а мачехе естественно. В тоже время, знала, что выходит замуж за разведённого с прицепом, но больного ребёнка к маленькому подпускать нельзя, всё правильно сделала, что уехала, только СМС папаше я бы перед сборами отправила и недопустима бы такой свободной жизни для м папаши обоих детей.LLuidmilaтак Вы не понимаете ситуации, папаша пошёл на принцип, что больной ребёнок останется в квартире с младенцем, а папаша отправится на прогулку. Нарвался на такой же принцип. Да, пострадал ребёнок, и виновен именно родитель ребёнка, который взял на себя ответственность по его досмотру и воспитанию на конкретный период времени. Отец взял ребенка у матери на выходные. Причём тут мачеха?AllaКак это "по-мужски" хлопнуть дверью, оставив жену с младенцем и маленькую дочку от первого брака, типа - решил проблему... Не зря его оставила первая жена, не люблю истеричных мужиков, которые свои проблемы перекладывают на женские плечи.Александр ПятнистыйПолностью вас поддерживаю. Ответственность за ребенка несет родитель. Если бы Фаина удочерила его дочь от первого брака- тогда сволочью была бы и она, а так- ребенок приезжает к папе (знаю по своим дочерям, особенно по старшей- кто такой папа для нее), так кто, как не папа должен с ней проводить все время??? Короче говоря- я, мужик, на стороне Фаины, а игоря не считаю ни мужиком, ни отцомAllaМне приятно, что именно мужчина согласился с моим мнением.МарияВы - молодец!Ольга БухароваБедный ребенок, зла на взрослых не хватает. Оставить больную малышку одну. Ну муж козел, это ясно, но женщина сама мать, как можно!!! Ну жене бы позвонила бывшей, попросила бы забрать!! Я только не пойму реакции мужа- ну не дадут ему ребенка, так в чем вопрос, он ему не нужен. А кстати нужен ли второй?ИРИНА ВОЛКОВА (КОБЗАРЬ)Если бы Фаина выходила замуж за мужчину с ребенком, то тогда можно было бы сказать, что знала, за кого замуж шла.. Но здесь горе-папаша берет своего ребенка от первого брака на выходные для общения с ним, а сам сплавляет дочь второй жене (у которой грудной ребенок), а сам сматывается. Так для чего он тогда забирант ребенка? Для общения или для второй жены? Я бы на месте Фаины позвонила первой жене и сообщила ей, что ребенок болен, муж ушел, а у нее нет времени заниматься лечением их ребенка. Пусть забирает дочь и разбираются сами. А уже после этого уехала быКомментировать
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