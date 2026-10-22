Проезд по Парковой улице в Красногорске будет закрыт с 1 ноября на отрезке от дома № 5а до дома № 8 из-за строительства третьей очереди жилого комплекса в микрорайоне Брусчатый Посёлок.
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