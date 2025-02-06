Салат “Беломорский”. Не станем забывать, что Карелия – это еще и белое море.

И, конечно, мы готовим с вами нашу морскую капусту – ламинарию.Рецепт прост: сухую ламинарию замочить на 30 мин, промыть водой, сварить в течение 7 мин, воду слить, капусту охладить, а после – нарезать соломкой.
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