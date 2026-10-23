В Москве строят и проектируют 11 «школ будущего». Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своем канале в мессенджере МАКС.
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Для начала неплохо было бы вернуть ... школы прошлого. А не пускать дорогостоящую пыль в глаза.