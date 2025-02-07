Директор заставляет ставить лайки, чтобы спасти имидж Юлии Купецкой после 24-миллионного сертификата

Светлана Ефименко

что у директора школы и у администрации города "кукушка едет"?они помешались на азиатах на их хорошо оплачиваемых "чаевых?"русские не все могут себе позволить давать такие "чаевые!" чтоб администрация себе могла "позволить развлечения" на теплых песках морей за три девять земель и потратить бешенные деньги за две недели!а директора с администрацией и всех приспешников уволить с работы без права работать вообще на таких должнстях! на стройку вместо азиатов! а ее в казахстан, там ее на такую работу точно не дадут там работают только КАЗАХИ!ХОТЬ И ПО РУССКИ ПЛОХО РАЗГОВАРИВАЮТ! ЗАТО СВОЙ ЯЗЫК ОЧЕНЬ ХОРОШО ЗНАЮТ! ВОТ ТАК