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«Уорриорз» рассчитывают на возвращение Карри в строй через неделю

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри продолжает восстанавливаться после травмы плеча. Как сообщил генеральный менеджер «Уорриорз» Боб Майерс, команда рассчитывает на возвращение Карри в строй к матчу против «Сан-Антонио» в следующую пятницу, 13 января.

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