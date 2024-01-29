Около 100 предпринимателей приняли участие во встрече регионального Минпрома с бизнесом в Вознесенском округе

Предприниматели из Вознесенского, Дивеевского, Ардатовского муниципальных округов Нижегородской области, а также Выксы и Сарова приняли участие во встрече с представителями регионального министерства промышленности, торговли и предпринимательства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии