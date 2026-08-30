Премьер ТРСК Устель сообщил о задержании 8 человек по делу о крушении судна

Расследование крушения судна, вышедшего из порта Гирне, началось сразу после ЧП. Полиция задержала восемь человек, включая капитана.
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