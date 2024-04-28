Аллею памяти и славы открыли вблизи школы № 2 в Балашихе

Аллею памяти и славы высадили около школы № 2 Балашихе в рамках акции «День добрых дел». Эту инициативу предложил ученик 9-го класса Антон Большаков во время видеоконференции с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым.
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