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Аллею памяти и славы открыли вблизи школы № 2 в Балашихе

Аллею памяти и славы открыли вблизи школы № 2 в Балашихе

Аллею памяти и славы высадили около школы № 2 Балашихе в рамках акции «День добрых дел». Эту инициативу предложил ученик 9-го класса Антон Большаков во время видеоконференции с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым.

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