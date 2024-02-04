Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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ФСБ рассказала об уголовных делах против экс-депутата Госдумы РФ Пономарёва*

ФСБ рассказала об уголовных делах против экс-депутата Госдумы РФ Пономарёва*

Сообщение Центра общественных связей ФСБ от 4.02.2024:"Федеральной службой безопасности Российской Федерации задокументировано совершение бывшим депутатом Государственной Думы V и VI созывов от фракции «Справедливая Россия» Пономарёвым Ильёй Владимировичем* преступлений, выражающихся в государственной измене в форме перехода на сторону противника и публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации.

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Комментарии
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БВ
Борис Выдрин
Так они же сами их и пишут.
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8 час.
Александр Каблучко
Команды не было
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7 час.
alik3456 Джексон
Пока бабло не разделят ,не трогать...
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1 час.

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