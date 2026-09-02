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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Селтик» арендовал вратаря сборной Англии Джонстона у «Вулверхэмптона»

«Селтик» арендовал вратаря Сэма Джонстона  у « Вулверхэмптона » на сезон. «33-летний игрок сборной Англии пополнит вратарскую линию « Селтика », присоединившись к Вильями Синисало и Россу Дуану.

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