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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вратарь ЦСКА Помазун отказался переходить в «Ахмат» (Metaratings)

Вратарь ЦСКА Помазун отказался переходить в «Ахмат» (Metaratings)

По данным Metaratings, по ходу летнего трансферного окна руководство грозненского клуба вело переговоры с 27-летним голкипером по поводу возможного трансфера, однако представители «Ахмата» не смогли договориться с футболистом о переходе.

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