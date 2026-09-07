Төнлә Татарстан өстендә БПЛА бәреп төшерелгән

Төнлә Татарстан өстендә БПЛА бәреп төшерделәр, дип хәбәр итә РФ Саклану министрлыгы. Хәрби ведомствода сөйләүләренчә, Татарстаннан тыш, пилотсыз очкычлар Удмуртия, Чувашия, Пермь крае, шулай ук Ульяновск, Самара һәм башка өлкәләрдә юк ителгән.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Себер Сабан туенд...
- Мөхәммәтшин: Тата...
- Буа мөхтәсибәтенд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым