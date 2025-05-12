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PROGRESS: в Омске зафиксировали самую низкую по России стоимость билетов в кинотеатры

PROGRESS: в Омске зафиксировали самую низкую по России стоимость билетов в кинотеатры

Стоимость билетов в российские кинотеатры во многом зависит от региона проживания зрителей. Анализ исследовательского центра коммуникационной группы PROGRESS показал, что разница между минимальной и максимальной ценой билета достигает практически двойного размера — от 272 рублей в Омске до 515 рублей в Москве, сообщила «Газета.

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