PROGRESS: в Омске зафиксировали самую низкую по России стоимость билетов в кинотеатры

Стоимость билетов в российские кинотеатры во многом зависит от региона проживания зрителей. Анализ исследовательского центра коммуникационной группы PROGRESS показал, что разница между минимальной и максимальной ценой билета достигает практически двойного размера — от 272 рублей в Омске до 515 рублей в Москве, сообщила «Газета.