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Новости Липецка

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Оборот розничной торговли Липецкой области вырос на 4%

Оборот розничной торговли Липецкой области вырос на 4%

Оборот розничной торговли в Липецкой области за январь-июль 2026 года вырос на 4%, непродовольственные товары заняли более половины всего товарооборота.

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