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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Байрамян о сборной Армении: «Если тренер меня не вызывает – его решение, но это не значит, что я не хочу играть за команду»

Байрамян о сборной Армении: «Если тренер меня не вызывает – его решение, но это не значит, что я не хочу играть за команду»

Александр Петраков объяснил, почему не приглашает хавбека «Ростова» в сборную: «На первом сборе сказал, что у него дискомфорт, а через 3 дня сыграл 90 минут в «Ростове».

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