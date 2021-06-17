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The Washington Post: Байден может восстановить отношения РФ и США

The Washington Post: Байден может восстановить отношения РФ и США

Вашингтон, 17 июня. Саммит является возможностью обратить вспять деградацию сотрудничества между Москвой и Вашингтоном.

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Андрей Викторов
Для начала зададимся вопросом - кто такой Байден? Сейчас это президент США, но он не всемогущ и не всесилен. Он даже не самостоятелен в принятии решений. Наш Путин намного более самостоятелен и дееспособен. Вспомните Трампа! На любое его решение тут же накладывался хер их сенатом, конрессом или каким нибудь окружным судьей штата Минесота или Илинойс! А мэры городов просто посылали его на х...! И что при таком раскладе может изменить Байден? Да ни хера!!!! Не он определяет политику США, он ее только озвучивает.

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