The Washington Post: Байден может восстановить отношения РФ и США

Никола ЗуевПолитикаThe Washington Post: Байден может восстановить отношения РФ и США Вашингтон, 17 июня. Саммит является возможностью обратить вспять деградацию сотрудничества между Москвой и Вашингтоном.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАндрей ВикторовДля начала зададимся вопросом - кто такой Байден? Сейчас это президент США, но он не всемогущ и не всесилен. Он даже не самостоятелен в принятии решений. Наш Путин намного более самостоятелен и дееспособен. Вспомните Трампа! На любое его решение тут же накладывался хер их сенатом, конрессом или каким нибудь окружным судьей штата Минесота или Илинойс! А мэры городов просто посылали его на х...! И что при таком раскладе может изменить Байден? Да ни хера!!!! Не он определяет политику США, он ее только озвучивает.Комментировать
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