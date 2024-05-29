Золото выросло перед выходом данных об инфляции США

Во вторник цены на золото снова вошла в дивергенцию по отношению к доллару и доходности трежерис. Как правило, рост американской валюты и бегство инвесторов в защитные инструменты, вызывает ослабления курса драгметалла.
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