«Это корректный отказ»: Бестемьянова о снятии фигуристки Константиновой с турнира

По мнению спортсменки, организаторы заинтересованы в ярком шоу. Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала решение организаторов турнира «Русский вызов» отказать в участии российской фигуристке Станиславы Константиновой.
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