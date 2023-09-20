Откуда вера у многих мужчин, что жены мужей оговаривают за некупленную шубу?

ONIX

Шуба,как и Айфон,это образное выражение.Это может быть,что угодно,начиная от дешевых трат,до дорогих покупок,главная цель завиноватить партнера. Откуда мужчины все это берут? Да из личного опыта. Откуда женщины сами все это берут,что пишут о мужчинах? Из того же опыта. И если 10 человек написали,что жена блядь,а муж козел,то это потому,что жена блядь,а муж козел и никак иначе. А то у баб,как правило: муж козел,а в своем блядстве муж козел виноват,да и не блядство это вовсе,пьяная была,а ОН,еще один козел,воспользовался несчастной и беззащитной.