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Откуда вера у многих мужчин, что жены мужей оговаривают за некупленную шубу?

Откуда вера у многих мужчин, что жены мужей оговаривают за некупленную шубу?

Морена, недавно я прочитала статью «юриста», который достаточно убедительно писал,  что мужчин повсюду сажают ни за что, имея в виду насилие над детьми.

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Комментарии
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ONIX
Шуба,как и Айфон,это образное выражение.Это может быть,что угодно,начиная от дешевых трат,до дорогих покупок,главная цель завиноватить партнера. Откуда мужчины все это берут? Да из личного опыта. Откуда женщины сами все это берут,что пишут о мужчинах? Из того же опыта. И если 10 человек написали,что жена блядь,а муж козел,то это потому,что жена блядь,а муж козел и никак иначе. А то у баб,как правило: муж козел,а в своем блядстве муж козел виноват,да и не блядство это вовсе,пьяная была,а ОН,еще один козел,воспользовался несчастной и беззащитной.
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16 час.
Владимир Алтайцев
Мутная статья, очень мутная.
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2 час.

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