В Тулу завезут новый троллейбус челябинского производства

В Туле в тестовом режиме заработает новый троллейбус «Синара-6254», выпущенный Челябинским заводом городского электрического транспорта - об этом в своих соцсетях рассказал губернатор оружейной столицы Дмитрий Миляев.
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