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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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"Это уже мировой уровень". Ученый из АлтГУ рассказал о современной археологии

"Это уже мировой уровень". Ученый из АлтГУ рассказал о современной археологии

Профессор Алексей Тишкин объяснил, почему археологи меньше копают и какие открытия еще ждут Алтай Заведующий кафедрой археологии, этнографии и музеологии АлтГУ Алексей Тишкин дал большое интервью изданию "Атмосфера".

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