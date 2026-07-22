"Это уже мировой уровень". Ученый из АлтГУ рассказал о современной археологии

Профессор Алексей Тишкин объяснил, почему археологи меньше копают и какие открытия еще ждут Алтай Заведующий кафедрой археологии, этнографии и музеологии АлтГУ Алексей Тишкин дал большое интервью изданию "Атмосфера".
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