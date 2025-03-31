Какую помощь можно получить в семейных центрах Москвы?

фото: РИА Новости/Мария Девахина В столице успешно работают семейные центры. В них можно получить поддержку психологов, юристов, медиаторов и других специалистов, а также принять участие в развивающих мероприятиях вместе с детьми.
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