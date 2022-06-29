Сказочник из Минпромторга: Мантуров пообещал Аэрофлоту 300 самолётов МС-21

Недавно, в полях Петербургского экономического форума, «разгулялись» различные российские чиновники, среди которых был самый богатый российский министр Денис Мантуров, отвечающий, как известно, за то, что в России, называется промышленностью.
Недавно, в полях Петербургского экономического форума, «разгулялись» различные российские чиновники, среди которых был самый богатый российский министр Денис Мантуров, отвечающий, как известно, за то, что в России, называется промышленностью.
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