Депопуляция через обязательную вакцинацию В газете, выпущенной 12 лет назад, была опубликована статья Билла Гейтса под названием «Депопуляция через обязательную вакцинацию», в которой он утверждал, что это будет наиболее «экологически безопасным решением».
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